Kumru yuvası inşaatı durdurdu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir inşaatın içerisinde bulunan kalıplara yuva yapan kumru, o bölümdeki çalışmalarını durdurdu.



İnşaat işçileri kalıp sökme çalışmaları sırasında binanın son katındabulunan duvardaki kalıpların arasında içinde 3 yumurta bulunan kumru yuvasını fark ederek inşaat yetkililerine haber verdi. İnşaata gelen firma yetkilisi çalışanlara kumrunun yuva yaptığı odada çalışmaları durdurmalarını istedi.



Kumrunun yavrularını çıkarıp uçurduktan sonra çalışma yapılacak odadaki durumu kalıp sökerken fark eden inşaat işçisi Hüsrev Güneş oldu. Kumrunun bulunduğu alandaki odada çalışmaları tamemen durduklarını, kumrunun yavrularını büyütünceye kadar odada çalışma yapmayacaklarının altını çizen Güneş, "İnşaatımızı yaparken kalıp sökmeye geldik. Baktığımızda kumrunun yuva yaptığını fark ettik. Yumurtasının düşeceğini fark ettik ve yerini yapalım dedik. Yavrusu çıkasıya kadar durmasını istedik. Kalıpları söktük ve yuvayı alıp böyle bir yer yaparak buraya yerleştirdik. Bekliyoruz yavrusunu büyütmeyi. Kaba inşaat bitti, rahatsız etmemek için bu odaya sıvacı da girmiyor artık. Kuşun yavrularını büyütüp uçmasını bekliyoruz artık. Kalıbın en son kalan parçası ile bu yuvayı yaptık. Kumru yavrularını büyütüp uçtuktan sonra bu odanın işlemlerini de tamamlayacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR