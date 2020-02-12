Kumrulu gençlere spor malzemesi desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor Kumrulu gençlere spor malzemesi desteği - Son Dakika Spor

Kumrulu gençlere spor malzemesi desteği

6 saat önce

Ordu'nun Kumru ilçesinde spor yapan gençlere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemelerinin teslimi gerçekleşti.

Kumrulu gençlere spor malzemesi desteği, System.String[]

Ordu'nun Kumru ilçesinde spor yapan gençlere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemelerinin teslimi gerçekleşti.


Gençlik ve Spor Bakanlığı imkanı ile alınan spor malzemeleri, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından Kumru ilçe Davut Yılmaz Spor Salonunda sporculara ve okul müdürlerine takdim edildi. Gençlerin spora yönelmelerini sağlamak ve kendilerini geliştirmek adına yürütülen kampanya kapsamda öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti.


Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, gençlerin yeni spor malzemelerini takdim etmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Kumru ilçemiz gençleri için Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından gönderilen spor malzemelerini sporcularımıza ve okul müdürlerimize Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte teslim ediyoruz. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bakanlığımız yöneticilerine teşekkür ederim. Malzemelerimiz gençlerimize hayırlı olsun" dedi. - ORDU

Mustafa Genç, Kumru, Ordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Özgür Arduç'un davasında gerekçeli karar: Sadece insan öldürmüş olmak için cinayeti işledi
Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü Sinan Bolat: Galatasaray'a gitmem için iyi bir teklif gelmeli

Son Dakika Haberleri
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:41:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kumrulu gençlere spor malzemesi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]