Son Dakika Haberleri: Kumrunun imdadına Dicle EDAŞ personeli yetişti
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Kumrunun imdadına Dicle EDAŞ personeli yetişti

12 dakika önce

Diyarbakır'da elektrik direğinde ayağına ip takılan kumru (Yusufcuk kuşu) Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.

Kumrunun imdadına Dicle EDAŞ personeli yetişti, System.String[]

Diyarbakır'da elektrik direğinde ayağına ip takılan kumru (Yusufcuk kuşu) Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.

Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 512. Sokak'ta elektrik direğine konan kumrunun ayağına direkte takılı kalan ip dolandı. Kurtulmak için çabalayan kumruyu gören vatandaşlar, Dicle EDAŞ ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, elektrik akımını durdurup kumrunun ayağındaki ipi kesti.

Kanatları zarar görmeyen Kumru, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Dicle Elektrik Dağıtım, Diyarbakır, Bağlar, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:44 Kaynak: AA
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