Kumsal baskını şehitleri anıldı - Son Dakika

Kumsal baskını şehitleri anıldı

24.12.2020 14:43
Kumsal baskını şehitleri anıldı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Milli Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde Lefkoşa Kumsal baskınında katledilen 3'ü çocuk, ikisi kadın 11 Kumsal Şehidi düzenlenen törenle anıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Milli Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde Lefkoşa Kumsal baskınında katledilen 3'ü çocuk, ikisi kadın 11 Kumsal Şehidi düzenlenen törenle anıldı.

Rumlar ve Yunanlıların 24 Aralık 1963'te Lefkoşa'nın Kumsal bölgesine düzenlediği baskında şehit düşenler için Barbarlık Müzesi'ndeki Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki devlet erkanı katıldı. Tören protokol sırasına göre çelenklerin şehitler anıtına konulması ile başladı. Saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesi ile devam eden törende ilk olarak şiir okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığından Piyade Üsteğmen Emre Kağan Keskin yaptı. Keskin, Rum-Yunan ikilisinin 56 yıl önce ENOSİS hayalini gerçekleştirmek için Akritas Planını uygulayarak masum insanları katlettiğini anımsattı. Atatürk'ün dediği gibi 'Geçmişini bilmeyen bir Milletin geleceğe yön veremeyeceğini' belirten Üsteğmen Keskin, bu nedenle gelecek neslin sağlam adımlarla ileriye yürümesi için o günlerin anılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Üsteğmen Keskin, "Türkün mukavemet ateşini hiçbir zaman söndürmeyen Kıbrıs Türk'ü, Rumların 11 yıllık baskı zulüm ve katliamlarına karşı canlarını hiçe sayarak kahramanca direnmiş ve 20 Temmuz 1974 günü Mutlu barış harekatı ile özgürlüğe kavuşmanın sevincini yaşamıştır. Bugün özgür bir ülkede yaşıyorsak hala Kıbrıs Türkü varsa ve çocuklarımız için gelecek günleri düşünebiliyorsak bunu kahraman şehitlere borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz" dedi.

Tören Barbarlık Müzesi'nin gezilmesi ile sona erdi. Kumsal baskınında eşi ve çocuklarını şehit veren Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan 2019 yılında düzenlenen törenlere katılmıştı.


Kumsal baskını şehitleri anıldı
Kumsal baskını şehitleri anıldı
Kumsal baskını şehitleri anıldı
Kumsal baskını şehitleri anıldı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kumsal baskını şehitleri anıldı - Son Dakika


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