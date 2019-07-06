Son Dakika Haberleri: Kumsal Kayra Kutlu'dan büyük başarı
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Kumsal Kayra Kutlu'dan büyük başarı

1 saat önce

1-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında genç sporcu Kumsal Kayra Kutlu, büyük bayanlar 50 kg kategorisinde Light Contact'ta Türkiye Şampiyonu69 ilden 3 bin 600 sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Kayseri Feyziyemollaoğlu Spor...

Kumsal Kayra Kutlu'dan büyük başarı, System.String[]
1-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında genç sporcu Kumsal Kayra Kutlu, büyük bayanlar 50 kg kategorisinde Light Contact'ta Türkiye Şampiyonu

69 ilden 3 bin 600 sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Kayseri Feyziyemollaoğlu Spor Kulübü olarak katılan genç sporcu Kumsal Kayra Kutlu, büyük bayanlar 50 kg kategorisinde Light Contact'ta Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir zafere imza attı. Rakiplerini tek tek geçerek Türkiye Şampiyonu olan Kumsal Kayra Kutlu, Ekim ayında Bosna Hersek'te düzenlenecek olan Dünya Kick Boks Şampiyonasında hem Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Feyziyemollaoğlu Spor Kulübü Antrenörü Yaşar Kurt nezaretinde genç sporcu Kumsal Kayra Kutlu, her katıldığı şampiyonada ve ya turnuvada alnının akı ile çıkmanın büyük sevincini yaşıyor.

Dünya Şampiyonu olmayı hedeflediği belirten Kumsal Kayra Kutlu, "Spora başladığım günden bu yana en büyük hayalim Dünya Şampiyonu olmaktı, elimde büyük bir fırsatım var ve bu fırsatı çok iyi kullanarak Dünya Şampiyonu olmak istiyorum. Ekim ayına kadar çok çalışarak Dünya Şampiyonu olacağıma inanıyorum ve başaracağım" diye konuştu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:21 Kaynak: İHA
Kayseri, Türkiye, Spor
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