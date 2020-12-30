Kumsalda değerli eşya arayanlar da pandemiden dertli - Son Dakika

Kumsalda değerli eşya arayanlar da pandemiden dertli

30.12.2020 12:51
Kumsalda değerli eşya arayanlar da pandemiden dertli, System.String[]

ANTALYA'da 2 gün etkili olan sağanak sonrası Konyaaltı Sahili'ne gelen bazı kişiler, metal dedektörle kumsalda değerli eşya ve bozuk para aradı.

ANTALYA'da 2 gün etkili olan sağanak sonrası Konyaaltı Sahili'ne gelen bazı kişiler, metal dedektörle kumsalda değerli eşya ve bozuk para aradı. Adını vermek istemeyen bir kişi, "Koronavirüsten dolayı sahile çok turist gelmedi. Bu nedenle bizim işlerimiz de iyi değil" dedi.

Antalya'da 2 gündür etkili olan sağanağın ardından vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti. Yağmurun durmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahilde oturup deniz manzarası izledi, yürüyüş yaptı. Dedektörle değerli eşya arayanlar da Konyaaltı Sahili'ni taradı. Elektronik cihazın sesini dinleyerek kumsaldaki metalleri bulan kişiler, ellerindeki kum eleklerini kullanarak, aralarında değerli eşya olup olmadığını kontrol etti. Adını vermek istemeyen bir kişi, kullandıkları cihazın 3 ila 5 bin TL arasında satıldığını belirterek, "Koronavirüsten dolayı sahile çok turist gelmedi. Bu nedenle bizim işlerimiz de iyi değil. Uzun süredir sahili tarıyorum, üç beş bozuk paradan başka bir şey bulamadım. Elimdeki cihazı 3 bin TL'ye ikinci el aldım. Fakat verdiğim parayı çıkartamadım" dedi.


Kumsalda değerli eşya arayanlar da pandemiden dertli
Kumsalda değerli eşya arayanlar da pandemiden dertli
Kumsalda değerli eşya arayanlar da pandemiden dertli
Kumsalda değerli eşya arayanlar da pandemiden dertli
Kumsalda değerli eşya arayanlar da pandemiden dertli
Kumsalda değerli eşya arayanlar da pandemiden dertli
Kumsalda değerli eşya arayanlar da pandemiden dertli

Konyaaltı Sahili, Antalya, turist, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kumsalda değerli eşya arayanlar da pandemiden dertli - Son Dakika


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