Üye Girişi
Kumsallarda görülen fokların rahatsız edilmemesi uyarısında bulunuldu - Son Dakika

Kumsallarda görülen fokların rahatsız edilmemesi uyarısında bulunuldu

10.02.2022 16:14

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, Hatay'da karaya çıkan Akdeniz foklarının vatandaşlarca rahatsız edilmemesi gerektiğini bildirdi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, Hatay'da karaya çıkan Akdeniz foklarının vatandaşlarca rahatsız edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Turan, AA muhabirine, geçen günlerde Samandağ sahilinde görüntülenen fokun "Monachus monachu" adı verilen memeli türden olduğunu söyledi.

Bu türün geçmiş yıllarda Samandağ'da yaygın bir popülasyona sahip olduğunu belirten Turan, çevresel faktörler nedeniyle hayvanın neslinin azaldığını aktardı.

Akdeniz'de 600 ila 650 fok türünün raporlandığı bilgisini veren Turan, şunları kaydetti:

"Türkiye denizlerinde özellik Ege'nin güneyi ve Akdeniz sahillerinde dağılım göstermektedirler. Bu türler karasal ortamda güneşlenerek sosyal faaliyetlerinin bir kısmını burada geçirmektedirler. Bunun yanı sıra Samandağ Kel Dağı eteklerinde fok mağaraları dediğimiz mağaralar içerisine girerek hava boşluklarında hayatlarının belirli kısımlarını sürdürmektedir. Bunlar, nesilleri giderek azalan türlerdir. Bunlarla ilgili geçmişte çeşitli projeler oluşturduk. Bu türleri görmek isteyenler bazen fotoğraflamak için geliyorlar. Fokları kumsallarda gördüğümüz zaman rahatsız etmeyelim. Bunlar ürkek canlılardır."

Kumsallarda görülen fokların rahatsız edilmemesi uyarısında bulunuldu
Kumsallarda görülen fokların rahatsız edilmemesi uyarısında bulunuldu
Kumsallarda görülen fokların rahatsız edilmemesi uyarısında bulunuldu

YORUMLAR
500

İskenderun, Samandağ, Akdeniz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kumsallarda görülen fokların rahatsız edilmemesi uyarısında bulunuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
16:05 Demokrasi endeksinde 103. sıradayız! Dünyanın en demokratik ülkesi Norveç
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:18:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kumsallarda görülen fokların rahatsız edilmemesi uyarısında bulunuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement