KUMSmall AVM'nin üçte biri açıldı - Son Dakika

İnşaatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile TOKİ tarafından yapılan KUMSmall AVM'nin "Mobilya Bölümü" 19 Eylül'de Kayseri'de açıldı.

Zengin marka karmasıyla birçok ünlü markalayı bir araya toplayan ve önemli bir başarıya imza atan KUMSmall AVM ziyaretçilerden tam not aldı. 1.350.000m2 açık, 900.000m2 kapalı alana kurulan 302.000m2'lik satış alanın üçte birinde hizmet vermeye başlayan KUMSmall AVM'de geriye kalan bölümlerin 29 Ekim'de açılacağı öğrenildi.

KUMSmall AVM açılan mağazalarıyla hem mobilya severlere hem de moda tutkunlarına hizmet verecek.