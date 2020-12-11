KUMSmall'da son 23 mobilya mağazası için 22 Aralık'ta online ihale yapılacak - Son Dakika

KUMSmall'da son 23 mobilya mağazası için 22 Aralık'ta online ihale yapılacak

11.12.2020 14:16
KUMSmall'da son 23 mobilya mağazası için 22 Aralık'ta online ihale yapılacak, System.String[]

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük Karma AVM'si olan KUMSmall'da son 23 mobilya mağazası 22 Aralık'ta online olarak ihale usulü satışa çıkarılacak.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük Karma AVM'si olan KUMSmall'da son 23 mobilya mağazası 22 Aralık'ta online olarak ihale usulü satışa çıkarılacak. Mağazaların yanında 1 Benzin istasyonu ve bir tane de köşe başı işyerinin ihalesine dünya üzerinden isteyen herkes katılabilecek. İhale ile ilgili bilgiler veren KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Doğan, "Satışlarımızın en büyük avantajı KDV'den muaf olunması" dedi.

KUMSSmall AVM'nin Türkiye'deki en büyük fuar merkezinden 3 kat daha büyük olduğunu söyleyen Celal Doğan, "KUMSmall, Kayseri'de bir alışveriş merkezimiz. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi sloganıyla devam ediyor. Bu alışveriş merkezinin sloganı büyük olduğu için kendisi de 302 bin metrekare alandan oluşuyor. İçerisinde toplam 400 tane mağazası olan bir alışveriş merkezi. Alışveriş merkezimizin içerisinde bulunan 400 tane mağazanın yaklaşık 200 tanesi mobilya mağazası, geriye kalan yaklaşık 200 tane mağazamızda giyim ve yeme- içme yerleri ile toplam 400 tane mağazamız var. Alışveriş merkezimizin toplam kapalı alanı 180 bin metrekare yani 180 bin metre kare kapalı alan, Türkiye'de ki en büyük fuar merkezinin 3 katı büyüklüğünde bir alana tekamül etmektedir. KUMSmall alışveriş merkezi, lokasyon olarak Kayseri'nin kuzeyinde yer almakta. Alışveriş merkezimizin içerisinde ağırlıklı olarak mobilya mağazası bulunmaktadır. Türkiye'nin en ünlü mobilya markalarının hepsini bir arada görebileceğiniz 365 gün fuar merkezi gibi bir merkez haline getirmeye çalışıyoruz. Eksiklerimizi tamamladığımız taktirde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi pozisyonuna geçmiş olacağız. KUMSmall vatandaşın imalat fiyatlarına ve daha cazip fiyatlarda mobilya alabilecekleri bir alışveriş merkezi, kıyafet bölümünde ise tanınmış birçok kıyafet firmasının Outlet olarak mağazası bulunmaktadır" dedi.

Celal Doğan, 22 Aralık tarihinde yapılacak ihalenin kaçırılmaması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"KUMSmall alışveriş merkezinde 22 Aralık'ta saat 11.00'da TOKİ Emlak güvencesi ile 23 tane mobilya mağazası, dışarda bulun bir köşe başında bulunan dükkan ve alışveriş merkezimizin hemen yanı başından bulunan bir benzin istasyonumuz mevcut bu bölgeler ihale usulü ile satışa çıkmış olacak. İhaleye herkes katılabilecek. İhalenin belirli şartnameleri var. İhalede yüzde 10 peşinatla, 120 ay vade ile bu bölgeler satışa çıkacak. İnternet üzerinde form doldurarak katılabilirler. Satışlarımızda KDV'den muaf olacak. Yani hem KDV'den muafsınız, hem yüzde 10 peşinat ile 120 ay vadede ödenmesi işi güzelleştiren unsur bunlar oluyor. Fiyat bakımından çok cazip fiyatlar ile satılmış olacak. Burası bir ticaret merkezi şekli ile işleyeceği için Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezinde bir yer almak çok önemli ve sınırlı sayıda 23 tane dükkanımız var kaçırmamalarını tavsiye ediyorum." - KAYSERİ

KUMSmall'da son 23 mobilya mağazası için 22 Aralık'ta online ihale yapılacak
KUMSmall'da son 23 mobilya mağazası için 22 Aralık'ta online ihale yapılacak
KUMSmall'da son 23 mobilya mağazası için 22 Aralık'ta online ihale yapılacak
KUMSmall'da son 23 mobilya mağazası için 22 Aralık'ta online ihale yapılacak
KUMSmall'da son 23 mobilya mağazası için 22 Aralık'ta online ihale yapılacak

alışveriş merkezi, Kayseri, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KUMSmall'da son 23 mobilya mağazası için 22 Aralık'ta online ihale yapılacak - Son Dakika


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