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Kumuk şair Magomedov'un "Kopan Üzengi" kitabının tanıtımı yapıldı

45 dakika önce

Ünlü Kumuk şair ve yazar Badrutdin Magomedov'un "Kopan Üzengi" adlı kitabının Türkçe baskısının tanıtımı, Türksoy Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Merkezi'nde yapıldı.

Kumuk şair Magomedov'un
Ünlü Kumuk şair ve yazar Badrutdin Magomedov'un "Kopan Üzengi" adlı kitabının Türkçe baskısının tanıtımı, Türksoy Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Merkezi'nde yapıldı.
Programa, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Çetin Pekacar, Dağıstan Eğitim Geliştirme Enstitüsünden Şair Doktor Miyasat Müslimova, TAN ÇOLPAN Dergisi Baş Editörü Şairi Supiyanat Mamayeva, TÜRKSOY Genel Sekreter Doktor Öğretim Üyesi Bilal Çakıcı, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. M. Ali Beyhan ile diplomatik temsilci ve davetliler katıldı.
Program, ünlü Kumuk şair Magomedov'un "Kopan Üzengi" kitabını konu alan belgeselin gösterimiyle başladı.
Etkinlikte konuşan Badrutdin Magomedov'un kızı Aida Magomedova, kitabın Türkçe yayımlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, eseri Kumuk Türkçesinden çeviren Prof. Dr. Pekacar'a minnettar olduğunu söyledi.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov da Magomedov'un Kumuk Türkleri için büyük bir şair ve araştırmacı olduğunu vurgulayarak, bu kıymetli eserin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini ifade etti.
Dr. Müslimova da Magomedov'un Türk dünyasına ilişkin izlenim ve tespitlerinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi.
Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Macar Türkolog İştvan Mandoki Kongur ile Badrutdin Magomedov'un dostluğunu konu alan kitapta, Kongur ile yapılmış röportajlar, gezi notları ve Magomedov'a ait şiirler de yer alıyor.
Sekreter, Ankara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:48 Kaynak: AA
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