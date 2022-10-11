Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Trafik personeli tarafından Güvenli Trafik", "Kadına şiddetle mücadele", "Uyuşturucu maddeyle mücadele", "Hayvanlara Karşı İşlenen Suçlar" ve "Siber suçlarla mücadele" konularında durumsal farkındalıklarını arttırmak amacıyla KADES, UYUMA ve HAYDİ uygulamalarının tanıtımı yapılarak, öğrenciler bilgilendirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Ürgüp, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › KÜN'lü öğrencilere KADES, UYUMA ve HAYDİ uygulamaları tanıtıldı - Son Dakika

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