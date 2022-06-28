Kundakçı Marmaris'teki yangını çıkarmadan önce markette işte böyle görüntülenmiş! - Son Dakika
Üye Girişi

Kundakçı Marmaris'teki yangını çıkarmadan önce markette işte böyle görüntülenmiş!

28.06.2022 21:02

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan zanlının, olayı gerçekleştirmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Girdiği markette veresiye içki isteyen Sacit A'nın alkollü olduğunu anlayan market sahibi, zanlının isteğini kabul etmedi. Kundakçının bu sözler sonrası marketi sinirlenerek çıktığı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Marmaris'teki yangını çıkaran Sacit A, 21 Haziran'da Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde orman yangınını çıkarmadan yaklaşık 1,5 saat önce motosikletiyle yanan alanlara yakın bölgedeki bir markete gitti.

VERESİYE İÇKİ İSTEDİ

Veresiye içki isteyen Sacit A'nın alkollü olduğunu anlayan market sahibi, zanlının isteğini kabul etmedi. Şüphelinin motosikletiyle markete gelmesi ve market sahibiyle konuşması da iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. İsteği reddedilen şahıs, sinirlenerek market sahibine bir şeyler söyledikten sonra dükkanı terk ediyor.

23 HAZİRAN'DA YAKALANMIŞTI

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangınını çıkardığı iddia edilen Sacit A, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 23 Haziran'da yakalanmış, suçunu itiraf eden şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı. Marmaris'teki yangında 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Marmaris yangınında alevlerin ilerlemesi, karşı ateşle önlenmiş Son dakika haberleri! Marmaris yangınında alevlerin ilerlemesi, karşı ateşle önlenmiş Marmaris'teki yangın mücadelesine mermercilerden iş makinesi desteği Marmaris'teki yangın mücadelesine mermercilerden iş makinesi desteği
Kaynak: AA

21 Haziran, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kundakçı Marmaris'teki yangını çıkarmadan önce markette işte böyle görüntülenmiş! - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:46 Ali Babacan vatandaşın sorununu dinledi: Çocuğumu doktora götüremiyorum
20:41 Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
20:37 Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi
20:10 Çankırı Valisi Ayaz: 9 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hastanelik oldu
19:40 Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, Vedat Muriqi için harekete geçti
19:22 Bakan Nebati ihracat verilerini paylaştı: Yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü
19:02 Twitter'ın paylaştığı verilerdeki detaylar dikkat çekti! Türkler futbolla ilgili 5.2 tweet paylaştı
18:12 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti
18:08 Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak
18:04 Cem Küçük, 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi: İşimin başındayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 21:15:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kundakçı Marmaris'teki yangını çıkarmadan önce markette işte böyle görüntülenmiş! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement