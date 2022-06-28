Kundakçı Marmaris'teki yangını çıkarmadan önce markette işte böyle görüntülenmiş!

Marmaris'teki yangını çıkaran Sacit A, 21 Haziran'da Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde orman yangınını çıkarmadan yaklaşık 1,5 saat önce motosikletiyle yanan alanlara yakın bölgedeki bir markete gitti.

VERESİYE İÇKİ İSTEDİ

Veresiye içki isteyen Sacit A'nın alkollü olduğunu anlayan market sahibi, zanlının isteğini kabul etmedi. Şüphelinin motosikletiyle markete gelmesi ve market sahibiyle konuşması da iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. İsteği reddedilen şahıs, sinirlenerek market sahibine bir şeyler söyledikten sonra dükkanı terk ediyor.

23 HAZİRAN'DA YAKALANMIŞTI

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangınını çıkardığı iddia edilen Sacit A, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 23 Haziran'da yakalanmış, suçunu itiraf eden şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı. Marmaris'teki yangında 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.