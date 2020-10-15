Kundakçı zannedilip, darbedilen gençler, suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, orman yaktıkları iddiasıyla bir grup tarafından darbedilen, tedavilerinin ardından polisin ifadelerini alıp, serbest bıraktığı Serdar Bağlam (23) ile Abdülaziz Arslan (25), sosyal medyada 'terörist' damgası yemekten rahatsız olduklarını söyledi. İkili, kendilerini darbedenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 12 Ekim'de gece yarısı, Arsuz'un Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Serdar Bağlam, sigara içmek için cebinden çakmağı çıkarttı. Çakmağı çakmaya çalıştığı sırada Bağlam, çevredekilerin dikkatini çekti. Rüzgar nedeniyle yanmayan çakmak sonrası elini siper eden Bağlam, çevredekilerin saldırısına uğradı. Darbedilen Serdar Sağlam, yanındaki Abdülaziz Arslan ile motosikletle kaçmaya çalışırken, kalabalık grubun arasında kaldı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan ikili, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Saldırgan grup, elindeki çakmaktan dolayı kundakçı ve 3 ilçedeki yangının sorumlusu olduğunu sandıkları ikiliyi darbettikleri söyledi. Polis ekipleri, yaralanan 2 kişiyi önce hastaneye tedavilerinden sonra ise polis merkezine götürerek, ifadelerini aldı.

İfade işlemleri sonrası serbest bırakılan Serdar Bağlam ve Abdülaziz Arslan, İskenderun Adliyesi'ne gitti. İkili, kendilerini darbedenler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti. Korku dolu anlar yaşadıklarını belirten Bağlam, olay gecesi yaşananları anlattı. Serdar Bağlam, "Akşam arkadaşla sahil kenarında vakit geçiriyordum. Tuvalet ihtiyacımı gidermek için boş inşaata geçince peşimizden gelenler, bizlere sopalarla saldırmaya çalıştı. Biz de kaçmaya çalıştık. Oradakiler 'Yakalayın, ormanı yakan teröristler' diye bağırınca herkes, bize saldırmaya çalıştı. Çenem kırıldı. Biz terörist değiliz, bu ülkenin insanlarıyız" dedi.Abdülaziz Arslan ise yapılan soruşturma sonucu ormanı yakmadıkları ve molotofkokteyli atmadıkları anlaşıldığı için serbest bırakıldıklarını aktararak, sosyal medyada 'terörist' damgası yemekten son derece rahatsız olduklarını dile getirdi.