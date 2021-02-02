Kundakladıkları dükkanın sahibini görüntülü arayıp izlettirdiler - Son Dakika

Kundakladıkları dükkanın sahibini görüntülü arayıp izlettirdiler

02.02.2021 01:56

Kundakladıkları dükkanın sahibini görüntülü arayıp izlettirdiler Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 ay önce kurşunlanan ve yapı malzemeleri satan bir dükkanı kundaklayan şüpheliler, dükkan sahibini görüntülü arayıp izlettirdi.

Kundakladıkları dükkanın sahibini görüntülü arayıp izlettirdiler

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 ay önce kurşunlanan ve yapı malzemeleri satan bir dükkanı kundaklayan şüpheliler, dükkan sahibini görüntülü arayıp izlettirdi.

Olay, gece yarısı sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 404. Cadde'de meydana geldi. Şehir dışında olan ve Müteahhitlik yapan Metin Oğul'a ait yapı malzemeleri satan bir dükkanı kapalı olduğu sırada camlarını kırarak içeriye giren zanlılar ateşe verdi. Daha sonra, dükkan sahibi Oğul'u cep telefonuyla arayan şüpheliler, dükkanın yanma anlarını izlettirdi. Olayın ardından kundakçılar kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangını kısa sürede söndürürken yanan dükkan kullanılamaz hale geldi. Polis, olaya karışan şüpheliler hakkında inceleme başlattı.

2 ay önce kurşunladılar

Dükkan sahibi ile alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu bir grup, 2 ay önce gelerek gözdağı vermek amacıyla dükkanı kurşunladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kundakladıkları dükkanın sahibini görüntülü arayıp izlettirdiler
Kundakladıkları dükkanın sahibini görüntülü arayıp izlettirdiler
Kundakladıkları dükkanın sahibini görüntülü arayıp izlettirdiler
Kundakladıkları dükkanın sahibini görüntülü arayıp izlettirdiler

Demetevler Mahallesi, İtfaiye, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kundakladıkları dükkanın sahibini görüntülü arayıp izlettirdiler - Son Dakika


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