Son Dakika Haberleri: Kundaklama Olayına Karışan Üç Kişi Gözaltına Alındı

Kundaklama Olayına Karışan Üç Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Kulakkaya Yaylası'ndaki tabiat parkı içerisinde bulunan kır lokantasının kundaklanması olayına karıştığı belirlenen 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kundaklama Olayına Karışan Üç Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Kulakkaya Yaylası'ndaki tabiat parkı içerisinde bulunan kır lokantasının kundaklanması olayına karıştığı belirlenen 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası Ağaçbaşı Tabiat Parkı içerisinde bulunan H.İ.Ö'ye ait kır lokantasının geçtiğimiz ekim ayında kundaklanarak tamamen kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, jandarma tarafından iki aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucu olayı H.T. ve A.E'nin azmettirmesi sonucu A.A. isimli şahsın gerçekleştirdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Her üç şahsın gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, jandarmanın halkın can ve mal güvenliği ile huzuru için çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:32 Kaynak: AA

Jandarma, Dereli, Güncel
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