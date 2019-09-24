Son Dakika Haberleri: Kundaklama sonucunda yanan ormanlık alandaki tahribat havadan görüntülendi
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Kundaklama sonucunda yanan ormanlık alandaki tahribat havadan görüntülendi

2 gün önce

Aydos Ormanı'nda geçen hafta kundaklama sonucu çıkan yangının bıraktığı tahribat havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Aydos Ormanı'nda geçen hafta kundaklama sonucu çıkan yangının bıraktığı tahribat havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Görüntülerde yangının daha büyük ağaçların olduğu kısma sıçramadan söndürüldüğü görülürken, ormanı kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan şahıs dün gece tutuklandı.

Pendik Aydos Ormanı'nda geçtiğimiz hafta yangın çıkmış, yangının çıkış anında bir vatandaşın çektiği görüntülerde bir şahsın alevlerin yükseldiği yerde olduğu görülmüştü. Polis yaptığı çalışma sonrası Y.A isimli şahsı gözaltına almış, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Yangının ormanda oluşturduğu tahribat ise havadan görüntülendi. Görüntülerde bodur ağaçların olduğu bölümde yangının çıktığı görülüyor. Bodur ağaçların olduğu bölümün tamamen yandığı görülürken, daha büyük bir tahribatı itfaiyenin önlediği görülüyor. Daha büyük ağaçların olduğu bölüme ulaşmadan yangının söndürüldüğü İHA tarafından havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

(İHA)

Kundaklama sonucunda yanan ormanlık alandaki tahribat havadan görüntülendi

Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:45 Kaynak: İHA
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