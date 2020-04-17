Kundaklanan ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanan ev kullanılmaz hale geldi.

Fahrettinpaşa Mahallesi 1442 Sokak'ta meydana geldi. Z.D.'ye ait ev kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Mutfak bölümünde başlayan yangın diğer odalara sıçradı. İhbar üzerine adrese sevk edilen Tarsus İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri, evi ateşe veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.