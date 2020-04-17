Kundaklanan ev kullanılmaz hale geldi (3) - Son Dakika

Kundaklanan ev kullanılmaz hale geldi (3)
6 saat önce
ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTIMersin'in Tarsus ilçesi Fahrettinpaşa Mahallesi'nde evi, baldızı F.E. tarafından kundaklanan Zafer Demirkol'un (48), bir çocuğunun annesi, dini nikahlı eşi Kısmet Demir'i (38) bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu döverken başına çekiçle vurarak ağır yaraladığı...
ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Mersin'in Tarsus ilçesi Fahrettinpaşa Mahallesi'nde evi, baldızı F.E. tarafından kundaklanan Zafer Demirkol'un (48), bir çocuğunun annesi, dini nikahlı eşi Kısmet Demir'i (38) bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu döverken başına çekiçle vurarak ağır yaraladığı ve tedavi için götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Zafer Demirkol polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülürken Kısmet Demir'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Demir'in cenazesinin yarın sabah yakınlarına teslim edileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 07:44 Kaynak: DHA
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