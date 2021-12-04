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Kundaklanan evde 1 kişi yaralandı, 3 hayvan telef oldu - Son Dakika

Kundaklanan evde 1 kişi yaralandı, 3 hayvan telef oldu

04.12.2021 16:29
Kundaklanan evde 1 kişi yaralandı, 3 hayvan telef oldu

Bartın'da gece saatlerinde çıkan yangında iki katlı ev, bir samanlık ve bir ahır küle döndü.

Bartın'da gece saatlerinde çıkan yangında iki katlı ev, bir samanlık ve bir ahır küle döndü. Evde tek başına yaşayan 52 yaşındaki kadının yaralı olarak kurtarıldığı yangında, ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan telef olurken yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı.

Olay, gece saatlerinde Bartın'a bağlı Hasankadı beldesinde meydana geldi. Samanlıkta başlayan yangın, kısa sürede ahır ve eve sıçradı. Evde tek başına yaşayan 52 yaşındaki A.E. isimli kadın, yaralı olarak kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle samanlık, ahır ve ev kullanılamaz hale gelirken ahırdaki 3 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Olayın ardından Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Yangından yaralı olarak kurtarılan A.E.'nin ayrı yaşadığı eşi O.E.'ye ait aracın yangının çıkış zamanı ile eş zamanlı olarak bölgeden uzaklaştığı, aracın ise A.E.'nin üvey oğlu U.Ç. (22) tarafından kullanıldığı anlaşıldı. U.Ç.'nin aynı gece Kozcağız beldesinde bulunan akaryakıt istasyonundan pet şişeyle benzin aldığı da kamera kayıtlarınca tespit edildi. Şüpheli U.Ç., jandarma ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BARTIN

Kundaklanan evde 1 kişi yaralandı, 3 hayvan telef oldu
Kundaklanan evde 1 kişi yaralandı, 3 hayvan telef oldu
Kundaklanan evde 1 kişi yaralandı, 3 hayvan telef oldu
Kundaklanan evde 1 kişi yaralandı, 3 hayvan telef oldu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kundaklanan evde 1 kişi yaralandı, 3 hayvan telef oldu - Son Dakika


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