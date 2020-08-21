Kundaklanan evde hasar oluştu - Son Dakika

Kundaklanan evde hasar oluştu

Adana'da kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan evde hasar meydana geldi.

Adana'da kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan evde hasar meydana geldi. Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde, Mehmet A'ya ait iki katlı eve giren kişi ya da kişiler, eşyaları bir odaya topladıktan sonra ateşe verdi. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu evde maddi hasar oluştu. Ev sahibi Mehmet A'nın bir süredir evde yaşamadığı öğrenildi. Öte yandan yangını çıkartan kişilerin zemin katta bir pencerenin demir korkuluğunu yerinden çıkartıp pencereden eve girdikleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 23:57

Kaynak: AA

Son Dakika

Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu

Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti

Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı

Merih Demiral, takım arkadaşlarından önce yeni sezon çalışmalarına başladı

Yukatel Denizlispor, Hugo Rodallega ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi

Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı

Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi

Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti

Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri'yi yeniden teknik ekibe kattı

İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir

Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu

Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi

DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz