Kundaklanan kamyonet, kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Kundaklanan kamyonet, kullanılmaz hale geldi

03.03.2021 02:53

ADANA'da evin bahçesinde park halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanan kamyonet, kullanılmaz hale geldi.

ADANA'da evin bahçesinde park halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanan kamyonet, kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinden sesler geldiğini duyan Selim B., pencereden dışarıya baktığında park halindeki kamyonetinin ön kısmından alevlerin yükseldiğini gördü. Selim B.'nin ihbarı üzerine olay sevk edilen itfaiye ekibi, aracın ön kısmını saran alevleri tazyikli su sıkarak söndürdü. İtfaiye erlerinin yaptığı incelemede, kamyonetin ön kısmına yanıcı madde dökülerek kundaklandığı belirlendi. Kundaklama ile ilgili soruşturma başlatan polis, Selim B.'nin bir süredir sorun yaşadığı iddia edilen kardeşi S.B.'nin olayın faili olabileceği üzerinde duruyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kundaklanan kamyonet, kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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