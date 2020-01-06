Kundaklanan midibüs alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kundaklanan midibüs alev alev yandı - Son Dakika

Kundaklanan midibüs alev alev yandı

6 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki kullanılmayan midibüs, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kundaklandı.

Kundaklanan midibüs alev alev yandı, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki kullanılmayan midibüs, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kundaklandı. Alevlere teslim olan midibüs, metal yığınına döndü.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Pelitlibağ Mahallesi 3406 Sokak'ta meydana geldi. Boş alanda park halindeki trafikten men edilmiş midibüs, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından içerisine yanıcı madde atılarak kundaklandı. Midibüsün yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Midibüste çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına köpük sıkarak müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Polis ekipleri olay yerinden kaçarak uzaklaşan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler kısa süre içerisinde kaçan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:53 Kaynak: DHA
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