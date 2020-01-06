Kundaklanan midibüs alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kundaklanan midibüs alevlere teslim oldu - Son Dakika

Kundaklanan midibüs alevlere teslim oldu

6 saat önce

Kundaklanan midibüs alevlere teslim olduDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki kullanılmayan midibüs, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kundaklandı.

Kundaklanan midibüs alevlere teslim oldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki kullanılmayan midibüs, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kundaklandı. Alevlere teslim olan midibüs metal yığınına döndü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Pelitlibağ Mahallesi 3406 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan boş alanda park halindeki trafikten men edilmiş midibüs kimliği belirsiz 3 kişi tarafından içerisine yanıcı madde atılarak kundaklandı. Midibüsün yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Midibüste çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına köpük sıkarak müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Polis ekipleri olay yerinden kaçarak uzaklaşan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler kısa süre içerisinde kaçan şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kundaklanan midibüs alevlere teslim oldu

Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:20 Kaynak: DHA
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