Kundaklanan minibüs alev alev yandı - Son Dakika
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Kundaklanan minibüs alev alev yandı

06.06.2022 08:13
Kundaklanan minibüs alev alev yandı

Kundaklanan minibüs alev alev yandı Samsun'da geceleyin kundaklanan park halindeki minibüs alev alev yanarken, araçtan geriye demir yığını kaldı.

Kundaklanan minibüs alev alev yandı

SAMSUN - Samsun'da geceleyin kundaklanan park halindeki minibüs alev alev yanarken, araçtan geriye demir yığını kaldı.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şaban S.'ye ait park halindeki minibüs gece ateşe verilerek yakıldı. Minibüs alev alev yanarken, alevler bitişiğindeki binanın dışına da zarar verdi. Uykularından uyanan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Minibüsün motor dışındaki bölümü tamamen yanarak geriye demir yığını kaldı. Araç sahibi, Irmak Polis merkezine giderek aracını yakanlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kundaklanan minibüs alev alev yandı
Kundaklanan minibüs alev alev yandı
Kundaklanan minibüs alev alev yandı
Kundaklanan minibüs alev alev yandı

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Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kundaklanan minibüs alev alev yandı - Son Dakika

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