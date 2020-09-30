Kundaklanan ormanda yaralanan kaplumbağa yürek burktu - Son Dakika

Kundaklanan ormanda yaralanan kaplumbağa yürek burktu

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen ve 2 hektar alanın gördüğü orman yangınında, vücudunun bir bölümü yanan kaplumbağa kameralara yansıdı.

Deenizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde, kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen orman yangını kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın siyaha büründüğü yangını çıkardığı iddia edilen kundakçı, polis tarafından kısa sürede yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Alevlerin ardından acı manzara ortaya çıktı

Havadan ve karadan yürütülen yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışmanın ardından, acı tablo ortaya çıktı. Binlerce aracın yandığı ormanlık alanda, onlarca yaban hayvanı da telef oldu. Yanan sahada mahsur kalan yaralı bir kaplumbağanın, sergilediği manzara üzücü bir manzara ortaya çıkardı. Vücudunun bir bölümü yanan kaplumbağanın acı ve susuzluktan ağzını açması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Yaralı kaplumbağa, bir süre sonra ormanlık alanda ilerleyerek gözden kayboldu.