Son Dakika Haberleri: Kundaklanan Otomobil, Kullanılmaz Hale Geldi

Kundaklanan Otomobil, Kullanılmaz Hale Geldi

1 saat önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kundaklanan park halindeki otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Kundaklanan Otomobil, Kullanılmaz Hale Geldi, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kundaklanan park halindeki otomobil, kullanılmaz hale geldi. Polis kimliğini tespit ettiği kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kemer ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki Kervansaray Sitesi'nin önünde park halindeki Orhan Özel'e ait 07 K 5960 plakalı otomobilde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, aracın H.Y. tarafından kundaklandığını belirledi. Orhan Özel ile aralarında alacak- verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğu öne sürülen H.Y.'nin sokakta yaşadığı, herhangi bir ikametinin olmadığı kaydedildi.

Polis H.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:39 Kaynak: DHA

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