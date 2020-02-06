Kundaklanan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kundaklanan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika

Kundaklanan otomobilde hasar oluştu

6 saat önce

Adana'da park halindeyken kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adana'da park halindeyken kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını diğer araçlara sıçramadan söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede otomobilin kundaklandığını belirledi.

Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kundaklanan otomobilde hasar oluştu

İtfaiye, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:33 Kaynak: AA
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