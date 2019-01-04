Son Dakika Haberleri: Kundaklandığı İddia Edilen Park Halindeki İki Otomobil Yandı

Kundaklandığı İddia Edilen Park Halindeki İki Otomobil Yandı

49 dakika önce

Düzce'de, kundaklandığı ile sürülen park halindeki 2 otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Düzce'de, kundaklandığı ile sürülen park halindeki 2 otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karaca Mahallesi Muhtarlığı karşısında park halindeki 37 EH 228 ve 61 TU 793 plakalı otomobiller, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmek istedi fakat başarılı olmadı. Çevredeki diğer araçlara etkilememesi için yoğun çaba gösterilen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında 2 otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

Otomobillerin kime ait olduğunu öğrenmeye çalışan ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:09 Kaynak: AA

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