Son Dakika Haberleri: Kundaklandığı öne sürülen metruk 3 gecekondu, yandı
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Kundaklandığı öne sürülen metruk 3 gecekondu, yandı

6 saat önce

ANKARA'da, yan yana metruk 3 gecekondu, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Kundaklandığı öne sürülen metruk 3 gecekondu, yandı, System.String[]

ANKARA'da, yan yana metruk 3 gecekondu, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Polis, gecekonduları ateşe verip, kaçtığı öne sürülen kişileri arıyor.

Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi Şehit Talip Yener Caddesi'ndeki 3 metruk gecekonduda, dün gece yangın çıktı. Mahalle sakinleri, iddiaya göre evlerin yandığı sırada koşarak uzaklaşan kişileri görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan gecekonduların bitişiğindeki evler tahliye edilirken, itfaiye erleri alevlere müdahale ederek, yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Polis, gecekonduları ateşe verip kaçtığı öne sürülen kişileri arıyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:55 Kaynak: DHA
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