Mezarlıkta kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı - Son Dakika

Çin gerilimi zirveye çıkardı! Akşener ve Yavaş tehdidinin ardından bir küstah çıkış daha

Mezarlıkta kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kundağa sarılı kedi güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Bitez mezarlığının önünden geçen vatandaşlar mezarlık içerisinde kundağa sarılı bebek var zannedip güvenlik güçlerine haber verdi. Bitez mahallesinde bulunan mezarlığa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kundağı açan polis ekipleri ve vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Bebek kundaklar gibi kundaklanan ölü kediyi görenler rahat bir nefes aldı. Kediyi kimin kundaklayıp oraya koyduğu ise bilinmiyor.