Son Dakika Haberleri: Kundaktaki bebeğiyle mantar nöbeti tutuyor
Son Dakika Yaşam Kundaktaki bebeğiyle mantar nöbeti tutuyor

Kundaktaki bebeğiyle mantar nöbeti tutuyor

1 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Safaalan Mahallesi'nde bulunan Mavi Göl, bugünlerde mantar toplamak için İstanbul'dan gelen roman vatandaşlara ev sahipliği yapıyor.

Kundaktaki bebeğiyle mantar nöbeti tutuyor, System.String[]

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Safaalan Mahallesi'nde bulunan Mavi Göl, bugünlerde mantar toplamak için İstanbul'dan gelen roman vatandaşlara ev sahipliği yapıyor.


Istranca Ormanlarında mantarların gün yüzüne çıkmasını bekleyen roman vatandaşlar, Bolet(Porçini) ve Padişah Mantarının para kazandırdığını dile getiriyor. Geçen sene mantar sezonun çok bereketli geçtiğini de hatırlatan roman vatandaşlar, aynı bereketi bu yıl da beklediklerini ifade ediyor.


"Ekmek parası için burdayız"


Her yıl mantar toplamak için İstanbul'dan Safaalan Mahallesine geldiklerini söyleyen roman vatandaşlar, "Ekmek parası için her yıl bu dönemde buraya geliyoruz. Bu yıl yağmurlar geç yağdığı için mantarlar daha çıkmadı. Umudumuz bu son yağmurlarda. Ekmek parası için buradayız. İnşallah mantar bol olur da, bizlerinde yüzü bir nebze olsun güler" şeklinde konuştu.


Kundaktaki bebeği ile geldi


Ormanlık alanın yağmurla birlikte zorlaşan koşulları roman vatandaşları olumsuz etkiliyor. Kundaktaki bebeği ile mantar toplamaya gelen ve derme çatma bir çadırda yaşamaya çalışan bir kadının durumu, roman vatandaşların zorlu yaşam mücadelesini ortaya koyuyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den dolandırıcılık uyarısı: İşe yerleştirme aracılarına itibar etmeyin
1 milyon TL'lik soruyu bilen Arda Ayten: Tanımadığım bir sürü akrabam çıktı Sınıra sevk edilen Mehmetçiğe coşkulu karşılama Öldürdüğü sevgilisinin cesedini parçalara ayırarak balkondan aşağıya attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:42:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kundaktaki bebeğiyle mantar nöbeti tutuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]