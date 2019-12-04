Son Dakika Haberleri: Kundera 40 yıl sonra yeniden Çek vatandaşı
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Kundera 40 yıl sonra yeniden Çek vatandaşı

6 saat önce

Çekya'nın Paris Büyükelçisi Petr Drulak, Milan Kundera'nın vatandaşlık sertifikasının geçen hafta Paris'te kendisine takdim edildiğini belirtti.

Kundera 40 yıl sonra yeniden Çek vatandaşı, System.String[]

Çekya'nın Paris Büyükelçisi Petr Drulak, Milan Kundera'nın vatandaşlık sertifikasının geçen hafta Paris'te kendisine takdim edildiğini belirtti.


Çekya Başbakanı Andrej Babis ile geçen yıl Paris'te yaptığı görüşmenin ardından Kundera'nın vatandaşlığını geri kazanmasının yolunun açıldığı belirtiliyor.


Komünist Çekoslovakya'dan 1975'te kaçan Kundera, yaşamını Fransa'da sürdürüyor. Yazar, "Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği", "Roman Sanatı", "Ahlaksızlık" gibi dünyaca ünlü eserlerini bu ülkede kaleme aldı.


Çekoslovakya hükümeti, "Gülüşün ve Unutuşun Kitabı"nın yayımlandığı 1978 yılında Kundera'yı vatandaşlıktan çıkarmıştı.

Milan Kundera, Çekoslovakya, Paris, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:00 
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