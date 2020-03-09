Kunduz Ormanları kadınlara emanet - Son Dakika
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Kunduz Ormanları kadınlara emanet

6 saat önce

Kunduz Ormanları kadınlara emanet Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "yılın kadını" Kunduz Ormanları'nda bulundu.

Kunduz Ormanları kadınlara emanet

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "yılın kadını" Kunduz Ormanları'nda bulundu.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kunduz Ormanları'nda orman işinde çalışan kadınları ziyaret eden Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, kadınların gününü kutlayarak yılın kadınını seçti. Orman işinde 300 kadının istihdam edildiği, kadınların hızar kullanma, tomruk soyma, araç yükleme, fidan üretme ve dikme işlerinde çalıştıkları 25 kadının mesleki yeterlilik belgesi aldığı, diğer kadınların sınava girdikleri ve belge almaya hak kazandıkları belirtildi.

Yılın kadını seçilen Sofular Mahallesi'nden Nermin Doğan orman işinin kadınlar için ağır bir iş olmadığını, ormanda aile bütçesine katkıda bulunma ve üretim yapmanın yanı sıra kadın olarak her işin üstesinden gelebileceklerini ve çalışmaktan memnun olduğunu belirtti.

Ormanda uzun yıllar çalışan Şerife Kalmış kadın olarak ormanda kesim, istif, ağaç soyma araş yükleme dahil her işi yaptıklarını ve ekmek parası kazandıklarını belirtti.

"Kunduz Ormanları'nın prensesi" olarak tanınan Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak kadın bir müdür olarak kadınlarla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kadınlarla çalışmak güzel bir duygu. Ormanda çalışan yaklaşık 300 kadın var. Bakın işlerinde kesim işlerin çalışıyorlar. Türk kadını her zaman erkeğinin yanındadır" dedi.

Bu sayının daha da artabileceğini belirten Irmak, Anadolu kadınının azimli olduğunu ve çalışmalarından memnun olduğunu ifade etti.

Meryem Burçin Irmak kadınlara şaldan yapılmış özel çiçekler vererek günlerini kutlarken Sofular Mahallesi Muhtarı Şerif Yol, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak'a sunduğu çiçekle büyük jest yaptı. Fidan üretimi yapan kadınlar da ziyaret edilerek günleri kutlandı. Kadınların 2019-2020 yılında yaklaşık 2 milyon 500 bin fidan ürettikleri belirtildi.

Kunduz Ormanları'ndaki etkinliğe Fidanlık ve Ağaçlandırma Şefi Mustafa Öngör, Kunduz Orman İşletme Şefi Abdullah Şahin, Orman İşletme personeli katıldı.

Kunduz Ormanları kadınlara emanet

Vezirköprü, Meryem, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:01 Kaynak: İHA
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