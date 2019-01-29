Son Dakika Haberleri: Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin Tarihi Belli Oldu

Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin Tarihi Belli Oldu

1 saat önce

Vezirköprü Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Kültür, Sanat, Doğa ve Turizm Festivali ve Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 13 Ağustos'ta başlayacağı bildirildi.

Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin Tarihi Belli Oldu, System.String[]
Vezirköprü Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Kültür, Sanat, Doğa ve Turizm Festivali ve Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 13 Ağustos'ta başlayacağı bildirildi.

Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, düzenlediği basın toplantısında, festivali Kurban Bayramı tatilinde yapmayı planladıklarını söyledi.

Geçen yıl ve öncesinde festivali 3 gün planladıklarını, bu yıl esnafın yoğun talebi üzerine 7 güne çıkardıklarını belirten Edis, "Kunduz Ormanları'ndaki festival alanında yine yağlı pehlivan güreşlerimiz olacak. Bunun yanı sıra yine hem festival alanında hem de ilçe merkezinde çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Amacımız Vezirköprü'nün adını her geçen yıl daha da fazla duyurmak." dedi.

Edis, festivalin 13 Ağustos'ta başlayacağını kaydetti.

Bu yıl güreş ağalığını üstlenen iş adamı Halil İbrahim Çiçek ise Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne ilginin her sene arttığını dile getirerek, "Bu yıl yine Kırkpınar'da güreşen başpehlivanlarımızı davet edeceğiz. Ayrıca kadın ve çocuklarımızın festival alanında rahat etmesi için tribünlerin bir tarafını onlara tahsis edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya 4 yıl üst üste güreş ağalığını kazanan iş adamı Bilal Acar, güreş organizatörü Bayram Doğan ve Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:17 Kaynak: AA

Vezirköprü, Güncel
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