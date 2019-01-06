Son Dakika Haberleri: Künefe Çeviren Adam" Heykeli Tamir Edilecek

Künefe Çeviren Adam" Heykeli Tamir Edilecek

17 dakika önce

Hatay'da künefenin tanıtımı için yapılan ve önceki gün elleri kırılan "künefe çeviren adam" heykeli tamir edilmek üzere yerinden kaldırıldı.

Künefe Çeviren Adam
Hatay'da künefenin tanıtımı için yapılan ve önceki gün elleri kırılan "künefe çeviren adam" heykeli tamir edilmek üzere yerinden kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesince "Künefeciler Meydanı" olarak bilinen Ulus Meydanı'na yerleştirilen ve daha önce de tepsisi çalınan heykel, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce önceki gün ellerinin kırılması üzerine tamire alındı.

Heykel, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yerinden sökülüp, tamir edileceği atölyeye götürüldü.

Tamiratının ardından heykelin yerine monte edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Ulus, Hatay, Güncel
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