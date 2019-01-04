Son Dakika Haberleri: Künefe Çeviren Adam" Heykelinin Bu Kez Ellerini Kırdılar

Künefe Çeviren Adam" Heykelinin Bu Kez Ellerini Kırdılar

2 saat önce

Hatay'da künefenin tanıtım için yapılan "künefe çeviren adam" heykelinin elleri kırıldı.

Künefe Çeviren Adam
Hatay'da künefenin tanıtım için yapılan "künefe çeviren adam" heykelinin elleri kırıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesince "Künefeciler Meydanı" olarak bilinen Ulus Meydanı'na yerleştirilen ve daha önce de elindeki tepsisi çalınan heykel, bu kez tahrip edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce zarar verilen heykelle ilgili zabıta ekipleri tutanak tuttu.

Köprübaşı Meydanı Esnafları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mete Güneşer, AA muhabirine, bu tür olayların kentin imajına zarar verdiğini söyledi. Heykele neden zarar verildiğini anlayamadıklarını belirten Güneşer, faillerin bulunmasını istedi.

Esnaf Eren Maraşlıoğlu da heykele yönelik benzer saldırıların önlenmesi için yetkililerden önlem almalarını beklediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:12 Kaynak: AA

Ulus, Hatay, Güncel
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