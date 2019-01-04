Künefe Çeviren Adam" Heykelinin Bu Kez Ellerini Kırdılar
2 saat önce
Hatay'da künefenin tanıtım için yapılan "künefe çeviren adam" heykelinin elleri kırıldı.
Hatay
'da künefenin tanıtım için yapılan "künefe çeviren adam" heykelinin elleri kırıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyesince "Künefeciler Meydanı" olarak bilinen Ulus
Meydanı'na yerleştirilen ve daha önce de elindeki tepsisi çalınan heykel, bu kez tahrip edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce zarar verilen heykelle ilgili zabıta ekipleri tutanak tuttu. Köprübaşı
Meydanı Esnafları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mete Güneşer, AA muhabirine, bu tür olayların kentin imajına zarar verdiğini söyledi. Heykele neden zarar verildiğini anlayamadıklarını belirten Güneşer, faillerin bulunmasını istedi.
Esnaf Eren Maraşlıoğlu da heykele yönelik benzer saldırıların önlenmesi için yetkililerden önlem almalarını beklediklerini kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:54 Kaynak: AA
Deniz Çakır'ın Öldürülen Ceren Damar Alakalı Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Oldu
Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor
Son Dakika! Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı
Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum