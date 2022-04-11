Künefe malzemeleri arasından kırmızı reçeteli haplar çıktı - Son Dakika
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Künefe malzemeleri arasından kırmızı reçeteli haplar çıktı

11.04.2022 13:49
Künefe malzemeleri arasından kırmızı reçeteli haplar çıktı

HATAY'da otobüs terminalinde, künefe malzemelerinin arasına koyulmuş, kırmızı reçeteye tabi 1648 sentetik hap ele geçirildi.

HATAY'da otobüs terminalinde, künefe malzemelerinin arasına koyulmuş, kırmızı reçeteye tabi 1648 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şehirler arası otobüs terminalinde kontrol yaptı. Kargo bölümünde arama yapan ekipler, künefe malzemelerinin bulunduğu koli içine gizlenen, kırmızı reçeteye tabi 1648 sentetik hap ele geçirdi. Kolinin sahibi E.Y. ise gözaltına alındı.


Künefe malzemeleri arasından kırmızı reçeteli haplar çıktı
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Künefe malzemelerinin arasından uyuşturucu çıktı Künefe malzemelerinin arasından uyuşturucu çıktı İstanbul'da tehlikeli yolculuklar: Biri otomobilin üzerine yattı, biri oturdu, diğeri malzemeleri dışarıya sarkıp tutmaya çalıştı İstanbul'da tehlikeli yolculuklar: Biri otomobilin üzerine yattı, biri oturdu, diğeri malzemeleri dışarıya sarkıp tutmaya çalıştı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Künefe malzemeleri arasından kırmızı reçeteli haplar çıktı - Son Dakika


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