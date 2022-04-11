Künefe malzemelerinin arasından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Künefe malzemelerinin arasından uyuşturucu çıktı

11.04.2022 12:04
Künefe malzemelerinin arasından uyuşturucu çıktı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da künefe malzemelerinin bulunduğu koli içerisine gizlenmiş bin 648 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da künefe malzemelerinin bulunduğu koli içerisine gizlenmiş bin 648 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Hatay Şehirlerarası Otobüs Terminalinde künefe malzemelerinin yer aldığı koli içerisine gizlenmiş vaziyette bin 648 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak E.Y. yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Künefe malzemelerinin arasından uyuşturucu çıktı

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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Künefe malzemelerinin arasından uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Künefe malzemelerinin arasından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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