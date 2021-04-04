Künefe ustası, çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti - Son Dakika

Künefe ustası, çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti

04.04.2021 09:50

Künefe ustası, çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti Çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti, Türkiye'nin dört bir yanından talep var 30 farklı unla onlarca defa denedi 3'üncü yılın sonunda glütensiz künefe üretti Gaziantepli künefe ustası Yusuf Horoz, glütenli unla...

Künefe ustası, çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti

Çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti, Türkiye'nin dört bir yanından talep var

30 farklı unla onlarca defa denedi 3'üncü yılın sonunda glütensiz künefe üretti

GAZİANTEP - Gaziantepli künefe ustası Yusuf Horoz, glütenli unla üretilen yiyecekleri yiyemeyen çölyak hastaları için glütensiz unla künefe yaptı. 30 farklı glütensiz unla yaptığı onlarca denemenin ardından 3'üncü yılın sonunda başarıya ulaşan Horoz, glütensiz unla ürettiği künefeyi Türkiye'nin dört bir yanındaki çölyak hastalarına kargoyla ulaştırıyor.

Bir çölyak hastasının kendisinden glütensiz unla künefe yapmasını istemesinin ardından çalışmalara başlayan Gaziantepli künefe ustası Yusuf Horoz, glütensiz unla künefe yapma denemelerinde 3 yıl sonra başarıya ulaştı. Glütenli unla yapılan künefenin bire bir aynısını glütensiz unla yapabilmek için onlarca defa deneme yapan 30 yıllık künefe ustası Horoz, 3 yıl içerisinde 30 farklı glütensiz un kullandı. Denemeler için farklı ülkelerden de glütensiz un getiren Horoz, çölyak hastalarının da künefe yiyebilmesi için büyük çaba sarf etti. 3 yılın sonunda Almanya'dan getirttiği bir unla yaptığı künefede başarıya ulaşan Horoz, glütensiz unla bütün künefe çeşitlerini üretebiliyor. Glütensiz unla künefe yapma tarifini sır gibi saklayan Horoz, glütensiz unla glütenli unla üretilen künefenin bire bir aynısını üretebildiğini anlattı.

Glütensiz unla ürettiği künefeyi Türkiye'nin dört bir yanındaki çölyak hastalarına kargoyla ulaştırdığını söyleyen Horoz, glütensiz künefeye çölyak hastalarının yanı sıra çölyak hastası olmayan vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

"3 yılda 30 farklı un kullandım"

Glütensiz unla künefe yapma çalışmalarına 2018 yılında yanına gelen bir çölyak hastasıyla başladığını aktaran Horoz, çölyak hastasının glütensiz unu birkaç farklı yere götürdüğünü ancak götürdüğü yerlerin künefeyi üretemediğini dile getirdi. Onun talebi üzerine glütensiz unla künefe yapma denemelerine başladığını söyleyen Horoz, "Başlangıçta tam olmasa da kısmen başardım. Ardından glütenin insan sağlığı için faydalı olmadığını öğrendim. Araştırdığımda glütenin yapışkan olduğunu öğrendim. Ardından çalışmalarımı biraz daha ilerlettim. 3 yılın sonunda tam anlamıyla künefeyi üretebildim. Baya bir denedim. İnternetten bir sürü farklı farklı glütensiz un aldım. Şuan kullandığım un Almanya'dan geliyor. Bu un olmadığı zaman kadayıfı dökemiyoruz. Denemeler esnasında 30 farklı un denedim. Bir türlü tutturamadım" ifadelerini kullandı.

"Çölyak hastalarına tattırdım onlar da beğendi"

Glütenli unla yapılan künefeye bire bir benzeyen şekilde ürettiğinde çevresindeki çölyak hastalarına yaptığı künefeyi tattırdığını sözlerine ekleyen Horoz, çölyak hastalarının tadı beğenmesiyle tam anlamıyla üretime geçtiğini söyledi. Kendi mevcut işletmelerinde glütenin çapraz bulaşma riski bulunduğu için sıfırdan yeni bir yer açtığını anlatan Horoz, "Hiç glütenli unun girmediği bir yer gerekti. Onun içinde yakın bir dostum olan Ömer Güney bana destek çıktı. Onun desteğiyle yeni bir yer açtım. Burada 15 gündür başlamamıza rağmen bizleri sosyal medyadan duyanlar baya bir ilgi gösteriyor. Türkiye genelinden il dışından da baya bir istek var. Ancak ben fiyatı elimden geldiğince çok uygun tuttum" dedi.

Glütensiz unla künefe yapma tarifini sır gibi saklıyor

Glütensiz unla yapılan künefenin yenildiğinde ağıza un ve hamur tadı gelmediğini paylaşan Horoz, "Yani mideyi yormuyor. Normalde tatlıyı sevmeyen birisi bir dilimden fazla yiyemeyen biri glütensiz künefede 3 dilim yiyor. Yani hazmı kolay oluyor. Diğerine göre çok sağlıklı bir tatlıdır. Müşteriler gelip tattıklarında diğer glüteniyle göre glütensizin daha lezzetli olduğunu söylüyor. Bunun için de saf un var. Hamurun sırrını gizli tutmak istemiyorum ancak sırrı verirsem herkes fırsatçılık yapar. O zaman fiyatı yükseltirler. Glütensiz olduğu için fiyatı başkaları abartabilir. Şuanda Türkiye'de glütensiz künefe üretebilen usta benim. Aynı bire bir glütenli künefenin aynısını glütensiz künefeyle üretebiliyorum. Tabi diğer bütün farklı künefe çeşitlerini de yapabiliyoruz. Çölyak hastalarının canlarının istediği her türü üretebiliyoruz. Glütenli unla yaptığımız künefeyi kaç liraya satıyorsam glütensizi de aynı fiyata satıyorum. Tabi glütensiz künefe diğerine göre daha maliyetli oluyor ama ben fiyatı aynı tuttum" diye konuştu.

Künefe ustası, çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti
Künefe ustası, çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti
Künefe ustası, çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti
Künefe ustası, çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti
Künefe ustası, çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti
Künefe ustası, çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti
Künefe ustası, çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti
Künefe ustası, çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti
Künefe ustası, çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti
Künefe ustası, çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti
Künefe ustası, çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti

Almanya, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Künefe ustası, çölyak hastaları için glütensiz künefe üretti - Son Dakika


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