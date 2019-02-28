Künefe Yeme Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu
1 saat önce
Ataşehir'de gerçekleşen Hatay Gastronomi Tanıtım Günleri'nde aynı anda bir dakikada künefe yemek için kıyasıya yarıştılar.
Ataşehir
'de gerçekleşen Hatay
Gastronomi Tanıtım Günleri'nde aynı anda bir dakikada künefe yemek için kıyasıya yarıştılar. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmayı Emre Güneş
isimli genç kazandı.
Ataşehir'deki Hatay Gastronomi Tanıtım Günleri'de ilginç bir yarışma gerçekleşti. Bir dakikada en hızlı künefe yeme yarışması gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaş aynı anda künefe yemek için kıyasıya yarıştı. İlginç görüntülerin oluştuğu yarışmayı Emre Güneş isimli genç kazandı. Yarışmaya katılanlara da hediye takdim edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:07 Kaynak: İHA
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