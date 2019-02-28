Son Dakika Haberleri: Künefe Yeme Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Künefe Yeme Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

1 saat önce

Ataşehir'de gerçekleşen Hatay Gastronomi Tanıtım Günleri'nde aynı anda bir dakikada künefe yemek için kıyasıya yarıştılar.

Künefe Yeme Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu, System.String[]
Ataşehir'de gerçekleşen Hatay Gastronomi Tanıtım Günleri'nde aynı anda bir dakikada künefe yemek için kıyasıya yarıştılar. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmayı Emre Güneş isimli genç kazandı.

Ataşehir'deki Hatay Gastronomi Tanıtım Günleri'de ilginç bir yarışma gerçekleşti. Bir dakikada en hızlı künefe yeme yarışması gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaş aynı anda künefe yemek için kıyasıya yarıştı. İlginç görüntülerin oluştuğu yarışmayı Emre Güneş isimli genç kazandı. Yarışmaya katılanlara da hediye takdim edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:07 Kaynak: İHA

Hatay, Ataşehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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