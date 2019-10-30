Son Dakika Haberleri: - Kuneytra köyünde 2 PKK/YPG mensubu yakalandı
Son Dakika Güncel - Kuneytra köyünde 2 PKK/YPG mensubu yakalandı

- Kuneytra köyünde 2 PKK/YPG mensubu yakalandı

1 saat önce

- Kuneytra köyünde 2 PKK/YPG mensubu yakalandıTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suluk beldesinin doğusundaki Kuneytra köyünde 2 PKK/YPG mensubu TSK destekli Suriye Milli Ordusu tarafından yakalandı.

- Kuneytra köyünde 2 PKK/ YPG mensubu yakalandı

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suluk beldesinin doğusundaki Kuneytra köyünde 2 PKK/YPG mensubu TSK destekli Suriye Milli Ordusu tarafından yakalandı.

TSK destekli Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan Suluk beldesinin doğusundaki Kuneytra köyünde düzenlenen operasyonda 2 PKK/YPG mensubunun yakaladığını açıkladı. Suriye Milli Ordusu yayınladığı görüntüde, "Yakalanan 2 terörist, bölücü terör örgütleriyle 7 ay çalıştıklarını, pişman olduklarını ve terör örgütleri ile çalışan diğer teröristleri Suriye Milli Ordusu birliklerine teslim olmaya çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

- Kuneytra köyünde 2 PKK/YPG mensubu yakalandı

Suriye Milli Ordusu, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:04 Kaynak: İHA
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