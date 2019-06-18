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Kung Fu şampiyonasında Türk başarısı

1 saat önce

Çin'de devam eden 8. Dünya Kung Fu Şampiyonasında Türk sporcular ter döktü.

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Çin'de devam eden 8. Dünya Kung Fu Şampiyonasında Türk sporcular ter döktü. Turnuvada Elif Akyüz, dünya şampiyonu oldu.

8. Dünya Kung Fu Şampiyonası Çin'in Emeishan şehrinde devam ediyor. Şampiyonada Sakaryalı milli sporcu Elif Akyüz ve 25 sporcu yarıştı. Teknik üstünlüğünü bir kez daha gösteren milli sporcu Elif Akyüz 6. kez dünya şampiyonu oldu. Turnuvada yarışan diğer ve 4 kez dünya şampiyonluğu bulunan sporcu Necmettin Erbakan Akyüz normal klasmanda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Diğer milli sporcular; Hilal Feyza Çapoğlu ile Ayşe Sude Akyüz rakiplerini geride bırakarak farklı klasmanlarda Dünya 2.'si olurken, Mustafa Bedirhan Çapoğlu'da 3.'lük alarak bronz madalya kazandı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:30 Kaynak: İHA
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