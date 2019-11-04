Künk yüklü kamyon şarampole devrildi; sürücü ağır yaralandı

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen beton künk yüklü kamyonda sıkışan Ali Öztürk (50), ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Turnalık Yaylası, Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde meydana geldi. Alt yapı çalışmaları sürdürülen Çambaşı Yaylası'na beton büz taşıyan Ali Öztürk yönetimindeki 34 AJN 047 plakalı kamyon, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı. Devrilen kamyonun kasasında yer alan beton büzler ise çevreye savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler ve çevredeki vatandaşların uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Öztürk, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Öztürk'ün, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.