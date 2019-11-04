Son Dakika Haberleri: Künk yüklü kamyon şarampole devrildi; sürücü ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Künk yüklü kamyon şarampole devrildi; sürücü ağır yaralandı

Künk yüklü kamyon şarampole devrildi; sürücü ağır yaralandı

6 saat önce

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen beton künk yüklü kamyonda sıkışan Ali Öztürk (50), ağır yaralandı.

Künk yüklü kamyon şarampole devrildi; sürücü ağır yaralandı, System.String[]

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen beton künk yüklü kamyonda sıkışan Ali Öztürk (50), ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Turnalık Yaylası, Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde meydana geldi. Alt yapı çalışmaları sürdürülen Çambaşı Yaylası'na beton büz taşıyan Ali Öztürk yönetimindeki 34 AJN 047 plakalı kamyon, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı. Devrilen kamyonun kasasında yer alan beton büzler ise çevreye savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler ve çevredeki vatandaşların uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Öztürk, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Öztürk'ün, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Çambaşı Yaylası, Ali Öztürk, Kabadüz, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a dev destek: Tazminat ödemeyecekler 2020 yılında vergi, harç ve cezalara yüzde 22.58 zam geliyor! İşte kalem kalem ayrıntılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:08:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Künk yüklü kamyon şarampole devrildi; sürücü ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]