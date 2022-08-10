Çin-Laos Demiryolu Hattında 8 Ayda 1 Milyon Tonun Üzerinde Mal Taşındı

KUNMİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Sekiz ay önce açılan Çin-Laos Demiryolu aracılığıyla taşınan toplam ithal ve ihraç mal hacmi şu ana dek 1,02 milyon tonu buldu. Bu ürünlerin toplam değeri yaklaşık 9,14 milyar yuan (yaklaşık 1,35 milyar ABD doları). Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'in gümrük idaresi, Salı günü, bu süre zarfında 1.996 uluslararası yük treninin demiryolu hattında gümrük işlemi gördüğünü bildirdi. Yunnan eyaletinin Xishuangbanna Dai Özerk İli merkezli uluslararası bir lojistik şirketinin yöneticisi olan Zhang Xianzhou, "Çin-Laos Demiryolu'nun açılmasından sonra, şirketin ithalat ve ihracatının çeşitliliği arttı" dedi. Zhang, şirketin iş hacminin arttığını ve gümrük işlemleri süresinin önemli ölçüde kısaldığını söyledi. Kunming gümrük idaresi, Çin-Laos Demiryolu'ndaki uluslararası yük trenlerinin verimli şekilde çalışmasını sağlamak için bir dizi önlem alındığını belirtti. Bu önlemler, denetimlerin optimize edilmesini ve liman işlevlerinin iyileştirilmesini içeriyor. Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında bir simge proje olan 1.035 km'lik Çin-Laos Demiryolu, Çin'in Kunming şehrini Laos'un başkenti Viyentiyan'a bağlıyor.