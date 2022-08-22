Çin'in Yunnan Eyaletinde Yeşil Enerji Kapasitesi Artış Kaydetti - Son Dakika
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Çin'in Yunnan Eyaletinde Yeşil Enerji Kapasitesi Artış Kaydetti

22.08.2022 21:01
Çin'in Yunnan Eyaletinde Yeşil Enerji Kapasitesi Artış Kaydetti

KUNMİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletindeki enerji idaresine göre, eyaletteki toplam kurulu enerji kapasitesi 2021 yılı sonu itibariyle 106 milyon kilovata ulaşırken, kurulu yeşil enerji kapasitesi 90 milyon kilovatı aşarak toplamın yaklaşık yüzde...

KUNMİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletindeki enerji idaresine göre, eyaletteki toplam kurulu enerji kapasitesi 2021 yılı sonu itibariyle 106 milyon kilovata ulaşırken, kurulu yeşil enerji kapasitesi 90 milyon kilovatı aşarak toplamın yaklaşık yüzde 90'ını oluşturdu. Rakam 2012'de elde edilenin 2,5 katına işaret ediyor. Eyaletin enerji idaresi müdürü Lu Wenxiang, "Son on yılda, bilinen çok sayıda hidroelektrik santrali Yunnan'da faaliyete geçti" dedi. Eyalette toplam 12 hidroelektrik santrali art arda faaliy ete geçerken, çeşitli teknoloji ve göstergeler önemli atılımlar elde etti. Yunnan'da kurulu hidroelektrik kapasitesi, 34,99 milyon kilovattan 78,2 milyon kilovata yükseldi ve kurulu kapasite açısından ülkede ikinci sırada yer aldı. Yunnan aynı zamanda, Çin'in en iyi 10 hidroelektrik sa ntralinin yedisine ev sahipliği yapıyor. Eyalette, yeni enerjinin gelişimi ve inşasına kapsamlı şe kilde hız verildi. Eyalette rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji üretiminin toplam kurulu kapasitesi, son on yılda 1,53 milyon kilovattan 12,78 milyon kilovata çıktı. Bu, 7,35 kat artışı gösteriyor. Buna gelecek üç yıl içinde 50 milyon kilovat eklenecek.

Çin'in Yunnan Eyaletinde Yeşil Enerji Kapasitesi Artış Kaydetti

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Yunnan Eyaletinde Yeşil Enerji Kapasitesi Artış Kaydetti - Son Dakika

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