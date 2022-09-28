Çin'in Güneybatısında En Eski Gibon Maymunu Fosilleri Bulundu

KUNMİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde paleontologlar 7 milyon ila 8 milyon yıl önceden kalan küçük bir aşağı burunlu maymun (Catarrhini) fosili keşfettiler. Yuanmoupithecus xiaoyuan adı verilen bu türün bilinen ilk gibon olduğu kanıtlandı. Çinli bilim insanları ve uluslararası meslektaşları tarafından ortaklaşa yazılan araştırma makalesinin bulguları, Journal of Human Evolution dergisinde yayınlandı. Esas olarak Asya'nın tropikal ve subtropikal bölgelerinde yaşayan gibongiller (Hylobatidae) familyasına ait 20 tür bulunuyor. Hylobatidae fosillerine çok nadir rastlanıyor ve çoğunlukla Çin'in güneyinde ve Güneydoğu Asya'daki mağaralarda bulunuyor. Proje lideri Ji Xueping, paleontologların 30 yıldan fazla bir süre önce küçük bir aşağı burunlu maymun olarak sınıflandırılan Yuanmoupithecus xiaoyuan'ın diş fosillerini keşfettiklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü'nde bir araştırmacı olan Ji, daha sonra bir saha araştırması sırasında genç bir hayvanın yüzünün alt kesiminin kısmi fosilini buldu ve yaşayan gibonların kafataslarıyla karşılaştırarak bu örneğin gibongiller familyasından bir maymuna ait olduğunu belirledi. Ji, "Yuanmoupithecus xiaoyuan'ın örnekleri hala nispeten nadir olsa da, bu kilit önem taşıyan malzemelerin keşfi, türün canlı gibonların en olası doğrudan atası olduğunu doğrulamamıza nihayet izin verdi" dedi. Araştırmacılar, türün keşfinin Doğu Asya'daki küçük aşağı burunlu maymunların evrimsel tarihinde bir boşluğu doldurduğuna inanıyor.