Çin'in Güneybatısında Keşfedilen En Eski Gibon Maymunu Fosilleri - Son Dakika
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Çin'in Güneybatısında Keşfedilen En Eski Gibon Maymunu Fosilleri

29.09.2022 15:14
Çin'in Güneybatısında Keşfedilen En Eski Gibon Maymunu Fosilleri

KUNMİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü tarafından sağlanan tarihsiz birleşik fotoğrafta, Yuanmoupithecus xiaoyuan adı verilen küçük bir aşağı burunlu maymunun (Catarrhini) yüzünün alt kesiminin kısmi fosili görülüyor.

KUNMİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü tarafından sağlanan tarihsiz birleşik fotoğrafta, Yuanmoupithecus xiaoyuan adı verilen küçük bir aşağı burunlu maymunun (Catarrhini) yüzünün alt kesiminin kısmi fosili görülüyor. Paleontologlar, Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinde 7 ila 8 milyon yıl öncesine ait küçük bir aşağı burunlu maymunun fosillerini keşfetti. Yuanmoupithecus xiaoyuan adı verilen bu türün bilinen en eski gibon olduğu kanıtlandı. (Fotoğraf: Çin Bilimler Akademisine bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Kunming, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Güneybatısında Keşfedilen En Eski Gibon Maymunu Fosilleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Güneybatısında Keşfedilen En Eski Gibon Maymunu Fosilleri - Son Dakika
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