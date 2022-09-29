KUNMİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Yiliang ilçesindeki su ürünleri üretim üssünde yerli balıkları yakalayan çalışanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, su, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Yunnan'daki Yerli Balıklar Su Ürünleri Üretim Üssünde Korunuyor - Son Dakika
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