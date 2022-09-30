Antik Kalıntılar Batı Han Hanedanlığı'nın Çin'in Yunnan Eyaletindeki Hakimiyetini Doğruladı - Son Dakika
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Antik Kalıntılar Batı Han Hanedanlığı'nın Çin'in Yunnan Eyaletindeki Hakimiyetini Doğruladı

30.09.2022 18:14
Antik Kalıntılar Batı Han Hanedanlığı'nın Çin'in Yunnan Eyaletindeki Hakimiyetini Doğruladı

KUNMİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Arkeologlar Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde antik Dian Krallığı'ndan kalma bir kalıntı alanı keşfetti ve bölgenin Batı Han Hanedanlığı (MÖ 202-MS 25) tarafından yönetildiğini kanıtlayan bina kalıntıları ve eşyaları ortaya çıkardılar.

KUNMİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Arkeologlar Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde antik Dian Krallığı'ndan kalma bir kalıntı alanı keşfetti ve bölgenin Batı Han Hanedanlığı (MÖ 202-MS 25) tarafından yönetildiğini kanıtlayan bina kalıntıları ve eşyaları ortaya çıkardılar. Antik Dian Krallığı'nın yaşam alanları olduğuna inanılan Hebosuo kalıntı alanında, yapı kalıntıları, mezarlar ve mühür killeri, bambu ve ahşap fişler ve yeşim taşı gibi 2.000'den fazla kültürel kalıntı ortaya çıkarıldı.

Antik Kalıntılar Batı Han Hanedanlığı'nın Çin'in Yunnan Eyaletindeki Hakimiyetini Doğruladı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bir arkeolog, Hebosuo kalıntı alanında toprak altından çıkarılan bir bambu ve ahşap fişi temizliyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

Yunnan Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Liu Zhengxiong'a göre, o zamanki yerel yetkililerin ve elyazmalarının kimliğini koruyan mühür killeri, bambu ve ahşap fişler en önemli keşifler oldu. Antik Dian Krallığı, o zamanki Batı Han Hanedanlığı hükümdarı tarafından yenildi ve Yizhou bölgesi olarak Batı Han Hanedanlığı topraklarına katıldı. Bina kalıntılarının yanı sıra, 12 metre genişliğinde bir yol, yer döşemeleri ve saçak kiremitleri, Yizhou Jun veya Yizhou İli'nin idari merkezinin alanın yakınında olduğunu gösteriyor.

Antik Kalıntılar Batı Han Hanedanlığı'nın Çin'in Yunnan Eyaletindeki Hakimiyetini Doğruladı

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletindeki Hebosuo kalıntı alanından bir manzara görülüyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

Yunnan Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü'nden araştırmacı Jiang Zhilong, "Bu keşif, Çin'in nasıl birleşik ve çok sayıda etnik yapıyı barındıran bir ülke haline geldiğine dair sürece daha fazla kanıt ekledi" dedi. Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi tarafından Çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında duyurulan bu keşif, Çin'de yapılan en büyük arkeolojik keşiflerden biri olarak görülüyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Arkeoloji, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antik Kalıntılar Batı Han Hanedanlığı'nın Çin'in Yunnan Eyaletindeki Hakimiyetini Doğruladı - Son Dakika

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